Una nuova vita in Australia. Ed è subito stato incoronato il migliore. Alessandro Diamanti, ex attaccante della Nazionale, ha parlato anche dell'amico Andrea Pirlo al Corriere dello Sport.



PIRLO - "Pirlo può fare tutto nella vita, ha un talento infinito ed è talmente intelligente che se gli dai una macchina di Formula uno, dopo tre mesi te lo trovi a rendere la vita difficile anche a Hamilton. Andrea è un predestinato, e se a ciò aggiungi che è umile, che sa mettersi in discussione e che il calcio ce l’ha nella testa puoi già pensare che vincerà anche da allenatore".



SCELTA CORAGGIOSA - "No, Agnelli ha la vista lunga e un grande intuito, ed è anche un grande decisionista. Che per un presidente è il massimo. Vuoi sapere cosa penso io fino in fondo di Agnelli? Che è il più bravo presidente d’Italia. E il fatto di essere un discendente di una grande famiglia e che io sia cresciuto vivendo il mito degli Agnelli, mi porta a dire che questo aspetto storico gli conferisce anche fascino".