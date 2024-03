Alessandro, a Radio RDS Serie A, parla così del futuro della panchina della Juventus e non solo: "E se va alla Juve, vuole i giocatori eh, vuole i giocatori per il suo gioco. Se la Juve è pronta a cambiare un po' di robe, okay. Altrimenti Allegri fa tutto ciò con quello che ha. Gilardino-Fiorentina sarebbe un bel salto, è Gila-gol, ma è una piazza bella carica. Palladino? Passare da Monza e Lazio è una roba diversa. De Rossi per me resta alla Roma, per forza. Poi boh, come sempre... La fortuna te la crei, Daniele è sempre stato fortunato perché ha fatto tutte le robe che il dio del calcio accettava. Pensa come sono profondo".