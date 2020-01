Interpellato da Il Corriere Fiorentino, Alessandro Diamanti parla della lotta scudetto e vota Juventus. L'ex Livorno, Bologna e Fiorentina (tra le altre) gioca in Australia, nel Western United: ​"La serie A la seguo da qui - dichiara -. E anche se per adesso c’è un bel duello Inter-Juve, per me la spunteranno ancora i bianconeri". La Juve è al momento in testa alla classifica assieme ai nerazzurri di Antonio Conte. A marzo ci sarà lo scontro diretto allo Stadium anche se, al momento, pure la Lazio è da considerare una delle pretendenti essendo solo tre punti dietro alle due squadre di testa.