Alino, ex talentuoso calciatore di Serie A, ha parlato a Radio TV Serie A su RDS, dicendo la sua sulla lotta scudetto: "Al momento l’Inter è superiore… È superiore in tutto alla Juventus, adesso. In questo momento sìLa Juventus ha dimostrato che non molla niente, fa gol in pieno recupero e tutti si mettono a lottare dietro la palla a difesa del risultato. Ha uno spirito importante, che fa la differenza, ma lo ha anche l’Inter. Ancora è troppo lunga in Serie A per fare previsioni e pronostici su chi vincerà, vedremo. Sicuramente non puoi permetterti di abbassare la guardia nemmeno un minuto. Esperienza o meno esperienza, i calciatori di alto livello sono cresciuti con questa mentalità e lo sanno".