Alessandro Diamanti ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Scudetto alla Juve? Sì, e ancora con 10 punti di vantaggio. Nonostante Conte? Nonostante Conte e Ancelotti, la Juve resta la più forte. In pratica, è come se avesse due squadre mentre Inter e Napoli ne hanno una. Che la Juve ha 24 titolari, e non solo 13 o 14. Può avere un unico problema Sarri. La gestione degli uomini, perché di galli ne ha tanti. Se Sarri saprà essere bravo su questo piano quanto lo è stato Allegri, la Juventus vincerà ancora facile".