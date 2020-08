Anche dall'Australia Alessandro Diamanti segue la Serie A. Il trequartista, che oggi gioca nel Perth Glory e ha vinto il premio come miglior giocatore stranieri del campionato australiano, ha parlato al Corriere dello Sport spiegando che secondo lui: "Conte è il miglior allenatore italiano. E me lo hanno confermato tutti i giocatori che lo hanno avuto. Sorpreso di quello che sta succedendo all’Inter? Sono cresciuto in Italia, questo è il bello e il brutto del nostro calcio“.