Dal Boca Barco al Manchester United. Nel mezzo, Atalanta e... tre provini alla Juventus. E' la storia di Amad Diallo, attaccante classe 2002 che ha appena lasciato i nerazzurri per trasferirsi in Inghilterra. Il presidente del Boca Barco Enzo Guerri ha raccontato un retroscena su una sliding door nella carriera di Diallo, che avrebbe potuto portarlo in bianconero: "L'Atalanta non era l'unica a volerlo. Amed ha fatto tre provini con la Juventus, è stato cercato anche da Reggiana, Sassuolo, Empoli e Roma" ha detto a Tmw.