Alzi la mano chi ricorda la storia di Mbaye Diagne, ex attaccante della Juventus. In pochi, infatti, hanno in testa il suo percorso in bianconero: preso durante la gestione di Antonio Conte, il classe 1991 era partito dal Bra per poi approdare nella Torino bianconera. Ai giornalisti turchi, che l'hanno visto esplodere con il Kasimpasa (32 gol in 34 gare), ha manifestato la voglia di tornare in Italia: "Sono in costante contatto con la Juventus. È un grande orgoglio sentire che sono tra i migliori marcatori in Europa. La Juventus mi ha chiamato e si è congratulata con me. Francamente, abbiamo un ottimo rapporto con loro e se la Juventus mi dovesse fare un'offerta in questo momento, la accetterei senza esitare. Sono in un grande club come il Galatasaray, se dovessi partire lo farei per una formazione ancora più grande e per un salario ancora più importante", le sue parole.