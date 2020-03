In assenza purtroppo del calcio giocato, e con l’emergenza covid19 che sconvolge la nostra quotidianeità, ad animare le discussioni pallonare restano le scaramucce dialettiche. Quelle sane, non alimentate dall’odio debordante dei social, ma semplicemente da punti di vista differenti. Tipo quelli che dividono il sottoscritto da Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione SS Lazio, ma che, nella mia testa, resterà sempre l’ottimo collega col quale ho condiviso un paio di decenni al Giornale, scrivendo entrambi di politica.. Vedi proprio la Juventus, con la quale si sta contendendo lo scudetto e impossibilitata a rimettersi in pista prima di aprile. Da qui il mio cattivo pensiero: approfittando della situazione contingente, lo scaltro Lotito si porterebbe avanti col lavoro, iniziando a rimettere in forma da subito i propri giocatori e riaverli così, belli tonici, alla ripresa del campionato. Senza aspettare gli altri. Ci può stare, no? Ho quindi parlato di un virus parallelo al covid19, l’egoismo, molto attivo in questo periodo e che non avrebbe risparmiato proprio il presidente della Lazio.Non solo, il mio moralismo farlocco rischierebbe, secondo Diaconale, di “ingenerare negli italiani il sospetto che la repubblica calcistica italiana sia sempre e comunque retta da una monarchia e la sorte dei campionati subordinata ad essa”.- Caro Arturo, la tua fotografia dei “presunti virtuosi” pareggia la mia sui “peccatori” dediti alla strenua difesa del proprio particolare. Punti di vista.. Quanto alla monarchia, citata per altro proprio nell’ultima assemblea di Lega dal tuo stesso presidente dal quale dici di non subire “condizionamenti” quando esprimi delle opinioni, considera questo: come te, io sono un giornalista libero. Non lavoro per la Juventus, ma per un editore indipendente. Non mi ritengo quindi suddito di alcuna monarchia. Difendo la Juve per passione, ma non mi astengo dal criticarla ogni qual volta sia giusto e opportuno farlo, come richiesto dalla nostra professione. Non so se altrettanto possa dirsi di chi, talvolta, si presenta al servizio di palesi (sportivi) totalitarismi.ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI