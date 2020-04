2









Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il portavoce della Lazio Arturo Diaconale ha spiegato come, secondo lui, ci sia uno schieramento contro la Lazio: "C'è uno schieramento incentrato su un conformismo fondato su pregiudizi anti-Lazio, che mi spingono a fare una voce fuori dal cuore. Tutti i media si muovono per criticare la Lazio e Lotito. Per qualsiasi cosa i tifosi della Lazio sono dipinti come brutti e cattivi e lo stesso vale per Lotito. Cerco di fare gli interessi di Lotito e della Lazio, che merita più rispetto".



SULLA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI - "La posizione della Lazio è sempre stata a favore della ripresa in sicurezza. Proprio nel giorno in cui Conte ha stabilito una ripresa a dopo il 3 aggio, tutti hanno detto che gli allenamenti riprenderanno il 4. L'impressione è che ci sia stato un po' di favoritismo. Mi riferisco ai giocatori all'estero: quelli della Lazio sono rimasti a casa, dal Portogallo ho visto delle splendide immagini di Ronaldo che si allenava in un campo di calcio".