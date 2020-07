Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, ha detto: "Juve? Non sarà più una partita decisiva per lo Scudetto, e questo ci dispiace. Resta l'orgoglio di esserci battuti affinché questo campionato ricominciasse dopo il lockdown, e lotteremo per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. La rosa della Juve è lunga e intrisa di campioni. Sconfiggerli e arrivare primi in classifica è un’impresa difficile in Italia: c'è un divario ancora importante tra di loro e le altre società".



CRITICHE - "Dovrebbe esserci più equilibrio: l’esito di due-tre partite non può condizionare il giudizio di una stagione intera. Spero che per il finale di campionato il Governo consenta la riapertura degli stadi, per quanto parziale e con le dovute misure di sicurezza".