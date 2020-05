Marco Di Vaio, capo scouting del Bologna, ha parlato a calciomercato.com commentando anche l'ultima notizia di giornata, la positività di un membro dello staff di Mihajlovic. Notizia importante anche per la Juve, che per prima affronterà i rossoblu in campionato: "Per tranquillizzare tutti, visto il suo stato di salute, possiamo dire che non si tratta del mister. Tra domani e dopodomani verrà fatto un nuovo tampone e se dovesse essere confermata la positività il gruppo-squadra andrà in ritiro".



SICUREZZA - "Ogni quattro giorni stiamo facendo tamponi e ogni 10/15 il sierologico. Era il nostro quarto tampone da quando si è formato il gruppo squadra. Aspettiamo la verifica, poi eventualmente andremo in ritiro. Dispiace per i ragazzi perché si dovranno allontanare per 14 giorni dalle famiglie, soprattutto in vista di un mese e mezzo così intenso, ma dal punto di vista degli allenamenti cambia poco. Questo membro dello staff è a casa, nei prossimi giorni non verrà al campo, e se andremo in ritiro lui verrà isolato e la squadra ricomincerà l'allenamento di gruppo".



ORSOLINI - "E' complicato capire che mercato sarà, questo finale di campionato ci potrà dire molto anche sulle prossime trattative. Noi siamo contenti della crescita di Riccardo che abbiamo preso per sostituire Verdi".