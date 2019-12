Vittorio Di Trapani, segretario nazionale Usigrai parla a Rai Uno prima del calcio d'inizio della Supercoppa: "Riteniamo che sia inaccettabile che in nome dei diritti tv si prendano a calci i diritti umani. Come Amnesty International stiamo chiedendo di non giocare. Episodi come l'omicidio Kashoggi, come le donne che non potranno essere allo stadio. Quelle donne che sono in galera violate e abusate e che hanno lottato per i diritti delle donne. Tramite queste partite e queste operazioni di marketing si cancella tutto questo".