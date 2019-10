Laè felice di, Ronaldo è felice della Juve. C'è anche un po' di bianconero nei 700 gol segnati in carriera da Cristiano. A 34 anni anni gioca (e segna) come un ragazzino, anzi:, preparatore che ha lavorato con CR7 al Manchester United e al Real Madrid e attualmente è responsabile dell'area performance e ricerca della Figc e della Qatar Football Association.- "Sette/otto anni fa avevo detto che avrebbe potuto giocare ad alto livello fino a 38 anni - spiega a Tuttosport - ora credo che possa arrivare anche oltre.. Con il passare degli anni può perdere qualcosa in velocità, ma farà comunque gol di testa, di destro, sinistro, da dentro e da fuori area. Fisicamente sta bene, cura il suo corpo in modo maniacale".- Il rapporto tra i due: "Per me Cristiano è speciale. Io ho avuto la fortuna di lavorare con lui: è l'atleta perfetto e punta a diventare il più forte di sempre.. Non c'erano molti giocatori che si permettevano di scherzare con Sir Alex come loro. Una volta Wayne si nascose sotto il tavolo, Cristiano doveva passare il pallone a Ferguson che era già pronto a stopparlo, ma non gli arrivava mai tra i piedi perché interveniva sempre prima Rooney a fermare la palla con le mani da sotto al tavolo".