Processo in corso sul caso dei tamponi della Lazio. Ancora da chiarire come mai Ciro Immobile, successivamente risultato positivo al Covid-19, abbia potuto giocare la partita sul campo del Torino lo scorso 1 novembre. Oggi ha parlato alla Gazzetta dello Sport Enrico Di Rosa, direttore del Servizio Igiene e Sanità pubblica della Asl Roma 1, che secondo la società di Lotito avrebbe dato l’autorizzazione alla partenza di Ciro Immobile per Torino.



LE PAROLE DI DI ROSA - "Io non ho mai dato alcuna autorizzazione e non riesco a capire perché sono stato citato dal club biancoceleste! Questa autorizzazione non l’ho data né avrei potuto darla, visto che io appartengo alla Asl Roma 1 e la Lazio alla Roma 4".