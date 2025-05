Di quali problematiche parla Tudor?

2025 Getty Images

Tudor e i problemi della Juventus

Alla vigilia della sfida contro la, in programma sabato 10 maggio allo Stadio Olimpico, l’allenatore della Juventus Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa, affrontando temi ormai ricorrenti da quando ha preso le redini della squadra. Il tecnico croato ha sottolineato con franchezza alcune difficoltà interne, pur senza mai usarle come scusanti.Uno degli aspetti centrali del suo intervento riguarda la condizione fisica della squadra, un elemento che Tudor ha più volte definito problematico. La Juventus, secondo il mister, sta pagando i postumi di una stagione logorante, con diversi giocatori chiave alle prese con acciacchi e infortuni. Tra le assenze più pesanti, spicca quella di Bremer, un pilastro difensivo la cui mancanza – ha ammesso Tudor – si sente in termini di solidità e personalità in campo.Si evidenzia dunque la necessità di trovare un equilibrio tra le poche energie rimaste e le richieste del calcio di Tudor, basato su intensità, fisicità e aggressività. Un compito tutt’altro che semplice, considerando che l’organico non è al massimo della forma, ma Tudor non cerca alibi: il gruppo deve stringere i denti e dare il massimo fino all’ultima giornata.Contro la Lazio, la Juventus dovrà dimostrare solidità mentale e capacità di adattamento. L’obiettivo è chiudere al meglio il campionato e gettare basi solide per il futuro. Tudor, intanto, continua a plasmare la squadra a sua immagine, lavorando sulla compattezza e sulla mentalità vincente, anche in mezzo alle difficoltà.