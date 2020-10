È stato di Alessandro Di Pardo il primo gol messo a segno dalla Juventus Under 23 nella stagione 2020/21. Il centrocampista classe '99 tre giorni fa ha aperto le marcature nel 2-1 contro la Pro Sesto, e sarà stata forse l’euforia per la rete e per il risultato, fatto sta che ieri sera si è immortalato su Instagram mentre percorre la splendida piazza San Carlo di Torino in monopattino insieme alla compagna Ema Georgieva. Si tratterebbe in teoria di una pratica non consentita, ma nel video postato dalla fotomodella bulgara si può vedere la piazza (pedonale) completamente deserta…



