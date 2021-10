L'esterno di proprietà della, in prestito al, Alessandro, autore di un gol ieri, ha parlato ai canali ufficiali del club veneto: "Dedica? Lo voglio dedicare sicuramente alla mia famiglia, alla mia ragazza, al mio agente, a tutti quelli che mi vogliono bene e che credono in me, ma soprattutto ai tifosi che sono sempre con noi. Sicuramente è un’emozione grande il primo goal in serie B, ho visto Davide che aveva lo spazio per darmela dentro, sono rientrato sul sinistro ed è entrata. Come mi sto trovando con Brocchi? Mi sto trovando benissimo con il mister, come tutta la squadra, abbiamo un piglio diverso rispetto a prima. Continueremo a lavorare per poter dare continuità di risultati. Le due reti? Sicuramente potevamo evitare di prendere il goal allo scadere del primo tempo, sul 2-0 sicuramente saremmo stati più sicuri al rientro in campo ma miglioreremo anche questi dettagli. L’importante è avere portato a casa i tre punti. I tifosi? I tifosi ci hanno dato dieci marce in più, come le altre partite dove sono venuti. Avere pubblico fa sempre piacere, ti dà sempre una carica in più"