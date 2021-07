Al Camp Nou dovrebbe andare in scena l’ennesima sfida tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo, nel Trofeo Gamper, con Juventus e Barcellona di fianco. Sempre che il rinnovo, già concordato, arrivi: il presidente Laporta cerca acquirenti per almeno uno tra Griezmann e Coutinho in modo da rientrare nei rigorosi parametri imposti dal salary cap e firmare l'argentino. La società mira a risolvere la situazione entro lunedì prossimo alle 9, quando Leo dovrebbe riprendere gli allenamenti. Il limite ultimo per far quadrare i conti, invece, è fissato per il 31 agosto, ultima data utile per iscrivere giocatori in Champions League. E sempre che CR7 confermi la sua volontà di restare alla Juve, cosa che ad oggi, almeno pubblicamente, non è ancora successa.