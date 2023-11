Apre così Tuttosport, che spiega come la gara dell’U-Power Stadium di domani sarà sarà fondamentale banco di prova per più parti: per i bianconeri, che dopo il pari con l'Inter e il bell'inizio devono rimediare al doppio ko patito lo scorso anno contro il Monza, e per il talento azzurro, entrato di diritto nelle idee di mercato alla Continassa e alla Pinetina. Un nuovo derby d’Italia, come quello appena andato in scena e che sa di scudetto. Anche perché il Monza sarà banco di prova proprio per entrambe nel giro di poche settimane.L'esame per la Juve sarà tosto, soprattutto vista la doppia sconfitta dello scorso anno, dall'esordio di Palladino al ritorno allo Stadium. Ma lo sarà anche per Colpani, che finora ha sorpreso tutti con un avvio di stagione da sei reti e un assist, ma che ancora non ha trovato il gol contro una big. Un test interessante per il 24enne, che risponde piuttosto bene ai parametri di Giuntoli e Manna: giovane ma non più acerbo, italiano pronto per una nuova ItalJuve, con qualità e uno stipendio non elevato.. Che segue da vicino la continua evoluzione di Colpani, spinto in campo (con l'avanzamento di posizione) e fuori da Palladino, uno dei suoi principali sponsor. Valutazioni in corso e duello quindi con l'Inter (che è in vantaggio), anche perché i bianconeri nel calderone dei centrocampisti ha messo anche i nomi di Samardzic, Zielinski e Thuram Jr.