In una lunga intervista concessa in esclusiva ai microfoni de IlBiancoNero.com, l'ex stella dell'Udinese Totò Di Natale, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla Roma di Josè Mourinho che, a suo modo di vedere è la favorita per lo scudetto.'Secondo me la Roma è la squadra che ha più possibilità di vincere il campionato. E' chiaro che Juve, Inter e Milan sono sempre li a giocarsela, ma per i giocatori acquistati e per l'atmosfera che si sta creando, ti dico che secondo me la Roma ha ottime chance di successo'.