Il patron Pozzo ha parlato della sua Udinese a Dazn e ha ricordato un giocatore-simbolo della squadra, come Totò Di Natale. E lo stesso Di Natale, bandiera del club friulano in cui ha militato per dodici anni, si è espresso su un episodio in particolare, lo stesso chiamato in causa dal suo ex presidente: "Quando Pozzo si arrabbiava dovevamo stare tutti zitti. Ricordo quando la Juventus mi voleva e lui mi ha chiamato alle 7 di mattina, abbiamo preso un caffè e abbiamo risolto tutto. Eravamo l’Atalanta di quei tempi, una squadra fantastica".