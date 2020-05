1









La Juve ci aveva provato, ma lui ha sempre preferito rimanere protagonista in provincia, all'Udinese. Oggi Totò Di Natale allena le giovanili dello Spezia, e ai microfoni di Tuttosport ha raccontato con chi gli piacerebbe giocare se fosse ancora in attività: "Con Cristiano Ronaldo, per velocità di gambe e di testa. Io ero un po' come lui, sarebbe stato bello giocare insieme". Anche se, lo scudetto: "Secondo me lo merita la Lazio. Ha dimostrato di giocare meglio di tutti e di avere un grande allenatore. La Juve è fortissima, ma i biancocelesti mi piacciono di più. L'Inter? sta costruendo qualcosa di importante, l'anno prossimo Conte avrà una rosa per vincere il campionato".