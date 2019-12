Antonio Di Natale, ex attaccante dell'Udinese, ha parlato a Il Mattino dei 125 gol in Serie A nel decennio 2010-2019, in cui è stato il capocannoniere assoluto nella massima serie italiana: "Essere il primo di questa classifica è una cosa che fa piacere, anche perché gente come Cavani e Higuain avrebbe potuto tranquillamente piazzarsi al posto mio. Icardi al PSG mi ha reso più tranquillo? Ma no. Non sapevo il distacco dagli altri bomber. Certo qualcuno mi aveva avvisato che ero primo, ma non sapevo altro. In ogni caso fa piacere stare avanti a tanti campioni".