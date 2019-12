Antonio Di Natale è il giocatore che ha segnato più gol in Serie A negli ultimi dieci anni. Con il 2019, se ne va anche la seconda decade del 2000 ed è tempo di bilanci: l'ex attaccante dell'Udinese ha staccato di quattro reti i due "secondi", Gonzalo Higuain e Mauro Icardi. Così, ha commentato a Il Mattino il traguardo raggiunto, con 124 reti contro le 121 del Pipita e di Icardi: "Essere il primo di questa classifica è una cosa che rende orgogliosi, anche perché giocatori come Cavani e Higuain avrebbero potuto tranquillamente piazzarsi davanti a me"