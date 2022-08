Mancano poco più di 48 ore al fischio di inizio della prima gara di campionato per la Juventus che, riceverà il Sassuolo di Dionisi in un match non del tutto scontato, sia per l'incognita dell'esordio, ma anche e soprattutto per i diversi infortuni che stanno caratterizzando questo avvio di stagione. Bianconeri che però vorranno rispettare le aspettative di tutti e di conseguenza non possono sottrarsi dalla lotta scudetto. E' dello stesso avviso anche un grandissimo campione del calcio italiano e che è stato anche ad un passo dal vestire la maglia della Vecchia Signora. Si tratta dell'ex stella dell'Udinese, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Secondo me. E' chiaro che Juve, Inter e Milan sono sempre li a giocarsela, ma per i giocatori acquistati e per l'atmosfera che si sta creando, ti dico che secondo me la Roma ha ottime chance di successo'.'E' un giocatore che. La Roma ha preso un giocatore che sicuramente ci farà divertire, è un top player'.'Parliamo di un campione assoluto. Lo ha dimostrato negli ultimi anni al Psg e in qualsiasi club abbia giocato prima, ha delle giocate da fuoriclasse e se la Juve lo ha preso c'è più di un motivo.e questo fa piacere'.'Io. E' un attaccante da 20 gol a stagione e quest'anno lo vedrete, la Juve ha preso un fenomeno'.'No,. Stavo bene con i tifosi, la mia famiglia anche si trovava bene e non ho mai pensato di andarmene.perché sono uno che quando prende una decisione la porta a termine e la mantiene. Bene o sbagliata la decisione la prendo io'.'Prima avevamoin Italia, ma ancheha delle caratteristiche simili alle mie. Il calcio ora è cambiato molto e anche il modo di giocare quindi è difficile trovare giocatori simili a quelle che erano le mie qualità'.'No. Lo scorso anno ero a Carrara con molti giovani e abbiamo fatto i play off, è stata una bella esperienza. Quest'anno ho deciso di fermarmi per andare in giro e capire qale sia la soluzione più adatta a me, poi valuterò cosa fare.'.