Arturo Di Napoli, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della lotta scudetto in Serie A tra Inter, Juve e Lazio.



SULL'INTER - "Vincere aiuta a vincere. Sta facendo un campionato straordinario e l'Europa League è sempre una coppa di prestigio. Ha i giocatori per fare il turn over. Ha una rosa corta ma abbastanza completa e importante. In campionato hanno giocato quasi sempre gli stessi".



SU ERIKSEN - "Giocatore straordinario, un top player come lui può giocare in qualsiasi ruolo. Il nostro campionato è molto difficile, bisogna dargli la possibilità di potersi inserire. I meccanismi di Conte sono collaudati e non ha bisogno di consigli su come utilizzarlo".



SULLA LOTTA SCUDETTO - "Credo che la Juve è sempre e comunque la squadra da battere, anche se sono più proiettati alla Champions. Forse non si aspettavano un'Inter ed una Lazio così preparate".



SULLA LAZIO - "E' una realtà importante e se la potrà giocare fino in fondo, hanno tutto da guadagnare e niente da perdere".