L'ex tecnico e dirigente Gianni, tutt'ora collaboratore dei Queen's Park Rangers, ha parlato a Lady Radio del caso Vlahovic: "Corvino (all'epoca ds viola, ndr) andò direttamente in Serbia e lo prese a 17 anni, anticipando me che lo volevo portare al QPR. A Commisso direi di scegliere se suicidarsi tenendolo fuori - e io lo avrei fatto anche con Donnarumma - oppure no. Ma se si ha a cuore la squadra e la si vuol far andare bene, Vlahovic deve scendere in campo. Però questa esperienza va ricordata. Per me andrà alla Juve, è inutile che ci giriamo intorno. Fossi un dirigente viola, mi girerebbero le scatole. Dopo tutto ciò che gli è stato dato, ora non rinnova il contratto. Qualche anno fa avrebbe rinnovato subito... Ora invece si lava le mani dicendo che deve parlare col suo procuratore".