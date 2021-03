Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte dove, tra le altre cose, ha parlato dello sfogo di Lorenzo Insigne al termine della partita del Napoli contro il Sassuolo: "Certe cose è sempre meglio evitarle in campo. Le posso capire all'interno dello spogliatoio perché i panni sporchi si lavano in casa, ma poteva evitare. Le reazione potrebbe anche essere giustificata, sente la napoletaneità, il momento e la classifica. Quando lui ha sbagliato il rigore in Supercoppa contro la Juventus gli altri cosa avrebbero dovuto dire? Il calcio è fatto così, sappiamo come funziona".