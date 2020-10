1









L'ex allenatore Gianni Di Marzio, oggi scopritore di talenti per alcuni club di Premier e Bundesliga, ha rivelato nel corso di una lunga intervista al Secolo XIX di aver segnalato alla Juventus alcuni dei campioni più forti del nostro calcio, all'epoca ancora giovanissimi: "Continuo a cercare talenti in giro per il mondo lo scouting è una cosa seria, bisogna muoversi, essere attivi. Lo sapete, di giovani poi diventati campioni ne ho scovati tanti, alla Juve avevo segnalato Messi, Aguero, Pato, avevo praticamente fatto prendere CR7 e li convinsi ad acquistare Ibra".