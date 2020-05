"Lo scambio Pjanic-Arthur in questo momento è in assoluto stand-by. Arthur non vuole lasciare il Barcellona", queste le parole dell'esperto di mercato Gianluca Di Marzio nel corso del programma di Sky Calcio Club. Un'operazione ferma al momento, Juventus e Barcellona nelle scorse settimane hanno iniziato a lavorare sullo scambio di mercato, che però ora è fermo. Motivo? La volontà del giocatore brasiliano di rimanere in blaugrana, bloccando così di fatto tutta l'operazione. La Juventus dovrebbe così cambiare strategia sulla cessione di Pjanic o provare a inserire un'altro giocatore nella trattativa.