Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli e padre del giornalista Gianluca, ha parlato a Radio Marte del rapporto tra Napoli e i suoi due ex, Higuain e Sarri, in vista del ritorno al San Paolo in maglia bianconera. Ecco le sue parole: "​Higuain è stato venduto, il Napoli lo voleva vendere ed ha incassato tanti soldi per cui non è un traditore anche perchè ha avuto un attrito col presidente. Neanche Sarri è un traditore, ma quando non vai d’accordo col numero uno della società è necessario andare via".