Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport, ha parlato di Paulo Dybala: "Per adesso non ci aspettiamo un addio di Dybala. Pirlo studia una Juve con Ronaldo e con Dybala, ma senza Higuain. Il mercato però può cambiare, anche l'anno scorso il giocatore è stato trattato con Manchester United e Tottenham. Vediamo se qualcuno arriverà a chiederlo. Il punto interrogativo di mercato sarà quello che li affiancherà. Una lista lunga, quella della Juventus. Bisognerà vedere i costi: vedi Zapata, vedi Jimenez. Milik non vuole andare alla Roma perché aspetta la Juventus, Dzeko senza sostituto non va. Lacazette fa parte di questa lista, da capire prezzo, costo e qualità. Milik resta il preferito, perché ha tutto fatto con la Juventus".