Fabio Paratici? Per Gianluca Di Marzio è "il più bugiardo". Il noto giornalista sportivo, esperto di calciomercato, ha parlato in diretta su Sky Sport durante la presentazione del suo nuovo libro "Grand Hotel Calciomercato", puntando ironicamente il dito contro il CFO bianconero presente a Milano all'evento promozionale dello stesso giornalista. "Sì, lui è il più bugiardo. Poi però bisogna capire anche come dicono le bugie, certi suoi 'ma va', certi suoi 'vediamo se succede'". Tra le righe ha letto anche le ultime dichiarazioni su Chiesa: "Non dipende solo da Douglas Costa. Le pedine si sono mosse e la Fiorentina ha già bloccato Callejon".