Ore infuocate in casa. L'esplosione focosa e nervosa di Massimilianonel post gara di Atalanta-Juventus ha imbarazzato il club, a tal punto che si è arrivati ad ipotizzare una fine anticipata del rapporto.. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club bianconero deciderà solo domani mattina se concludere anticipatamente il rapporto tra le parti. Sarà dunque una notte di riflessioni in casa Juventus. In ogni caso la separazione sarebbe arrivata a fine stagione.