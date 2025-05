Getty Images

Matri ad un passo dalla King's League: la squadra

4 ore fa

1

Alessandro Matri, l'ex attaccante della Juventus e del Milan tra le altre, potrebbe tornare a giocare a calcio calcando il palcoscenico della Kings League, dopo l'esperienza in maglia bianconera di qualche mese fa alla Infinity League a Monaco Di Baviera. Come riportato da "Gianlucadimarzio.com", l'ex bomber sarebbe vicino all'accordo con gli Zeta, allenati dall'ex Milan Christian Brocchi e gestiti dal presidente ZW Jackson. Matri potrebbe esordire con gli Zeta in occasione dei playoff, che si giocheranno domani, e che sono molto importanti per la qualificazione al Mondiale per Club.