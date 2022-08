Direttamente dagli studi di Sky, il noto giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla trattativa che potrebbe portare Memphis Depay alla Juve.'Non è ancora fatta. Non è ancora vicino all’accordo con la Juve perché sta facendo richieste molto altre, ma è più vicino alla risoluzione col Barcellona. La Juve ha fatto le sue proposte si tratta, ma non è ancora così sicuro. Si tengono calde le alternative. Da lunedì-martedì si capirà se l’affare andrà in porto'.