Juventus, Giuntoli al lavoro per i primi tre nomi dal mercato: Di Gregorio, Koopmeiners e Calafiori

La Juventus al lavoro per programmare il futuro. La stagione 2023/24 si sta chiudendo e il club bianconero apre alla rivoluzione: tecnica, con Allegri che non è più l'allenatore e Thiago Motta ormai vicino a liberarsi dal Bologna per firmare un contratto triennale, e di giocatori. Così, Cristiano Giuntoli è già al lavoro per costruire la squadra migliore possibile per il nuovo allenatore. Partendo da quali colpi?La nuova Juventus di Thiago Motta può ripartire da alcuni pilastri:Il difensore del Bologna piace molto - e non solo per la doppietta appena subita - e la Juve vorrebbe affondare presto su di lui. Il nodo, però, riguarda il Basilea, che ha conservato il 40% sulla futura rivendita, e che alza inevitabilmente le richieste economiche rossoblù. Il classe 2002 autore di 5 assist e 2 reti (entrambe proprio contro la Juventus) in 30 presenze in questa Serie A è l'assoluta rivelazione del campionato. Lui, come Teun Koopmeiners, talento e perno del centrocampo dell'Atalanta, che ha richieste anche dall'estero (Liverpool), ma da tempo è nel mirino dei bianconeri. Ma non solo. Il terzo nome di Giuntoli è quello di Di Gregorio, portiere del Monza, che può essere l'erede designato di Szczesny.