Il giornalista esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha parlato a Sky Sport della situazione legata al futuro di Paulo Dybala alla Juventus: "La Juventus ha dei dubbi anche dal punto di vista fisico su Dybala, fin da prima dell'arrivo di Vlahovic. L'argentino non riesce a trovare continuità, appena aumenta i carichi di lavoro in allenamento va in difficoltà".