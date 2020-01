Gianni Di Marzio, a TMW, parla di Haaland e della Juventus: "E' una sconfitta della Juve, visto anche il rapporto con Raiola. Poteva essere il futuro della Juve. La spesa era accessibile per un grande club come quello bianconero. I 15 milioni di commissione per il padre? Ci sta. Zaniolo è il giocatore che mi ha convinto di più. E' di qualità, poi ha carattere. Si è imposto in un ambiente difficile come Roma, anche se è giovanissimo. Ha dimostrato di essere un ragazzo in gamba, serio, e un grande giocatore. In negativo il Milan, come gruppo e società, con tanti soldi buttati nel mercato. Non se ne salva uno".