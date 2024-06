Giorgionon parteciperà adnel match contro la, gara valida per il recupero della ventinovesima giornata della Serie A 23/24. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, al posto del difensore orobico Luciano, c.t, convocherà il bianconero Federico, che era stato già pre allertato nei giorni precedenti.molto probabilmente andrà in, farà parte della spedizione azzurra. In questa stagione il difensore dellaha segnato 4 gol.