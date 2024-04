Gianluca, in diretta su Sky Sport, ha parlato così della possibilità che Thiago Motta vada alla Juventus."Giuntoli ha sicuramente delle alternative, avrà sicuramente il piano B e il piano C. Con tutto il rispetto per il piano B e il piano C. Non ne siamo a conoscenza perché l'obiettivo della Juventus al momento è portare a Torino Thiago Motta, che vuole stare concentrato per rispetto della straordinaria stagione del Bologna, in questo finale di campionato. Poi comunicherà la decisione al Bologna. Ha avuto contatti anche con squadre estere: il Manchester United si era interessato, il Liverpool prima di Slot, lo stesso Porto se non resta Conceicao. Sarebbe interessato, il Porto, perché Villas Boas è un suo estimatore. Ma credo che la Juventus abbia più possibilità".