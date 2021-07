Gianni, a TMW Radio, ha parlato di Griezmann e Dybala: "Io non lo terrei neanche in considerazione. Dybala per me è un fuoriclasse, nonostante i problemi di quest'ultimo anno. Griezmann non lo metterei sullo stesso livello dell'argentino. Io se fossi in Allegri punterei su Dybala. Allegri potrà incidere molto sulla Juventus e ricreare quell'entusiasmo che si era perso. Se arriva Locatelli e un'alternativa a Morata, Allegri saprà fare molto bene. Sarri farà giocare molto bene la Lazio, la tattica è il suo pallino. Inzaghi dovrà metterci una marcia in più all'Inter".