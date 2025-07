Getty Images

La Juventus Next Gen si prepara a salutare. Il portiere classe 2004, come riportato da Gianluca Di Marzio, è ormai a un passo da diventare un nuovo giocatore, dunque l'affare sta per chiudersi definitivamente. Una nuova avventura, dunque, per Daffara: dopo aver difeso la porta della seconda squadra bianconera da titolare, adesso c'è la Serie B sul suo percorso.Il giocatore di Biella era stato convocato daper il Mondiale per Club insieme a, ma non per la prima volta: durante la stagione aveva osservato più volte i compagni della prima squadra dalla panchina, cogliendo l'occasione per allenarsi con i grandi.

Per Daffara sarà la prima esperienza lontano da Torino, o meglio, da Vinovo: il portiere è arrivato in bianconero già dal settore giovanile, passando per l'Under 17, la Primavera e infine la Next Gen, dove è diventato un punto di riferimento per Brambilla. Con la seconda squadra ha collezionato: l'Avellino ha puntato su un colpo in prospettiva, ora Daffara dovrà giocarsi le sue carte.