Lacontinua ad essere interessata a Teun, centrocampistain rotta con la società orobica. L'olandese non è stato convocato per la finale di, in programma il 14 agosto. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club bergamasco è tornato sucon una nuova offerta. La situazione diè strettamente legata a quella del centrocampista del. Finché non arriverà un sostituto per l'olandese non ci sarà alcun via libera per l'ex AZ. Indipendentemente dal prezzo che sarà offerto.