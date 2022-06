Sono nella stessa isola, ma ancora non si sono visti. Eppure, come titola la Gazzetta, nasce già la nuova coppia della Juve, quella che forse il prossimo anno giocherà insieme. Dusan Vlahovic e Angel Di Maria si sfiorano, ma non si toccano - scrive la Rosea - un po’ quello che succede al Fideo con la Juve, una trattativa che sembra sempre vicina alla conclusione e che invece si trascina giorno dopo giorno in attesa della svolta. Anche ieri Di Maria è rimasto lontano dai radar, per riservatezza e non solo, ma a Ibiza sta ricaricando le pile, insieme alla moglie, a Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso e da domani Javier Pastore. E a Ibiza c’è anche Leo Messi, con Fabregas e Suarez. Meta per tutti, anche se ci si vede poco, per garantirsi la giusta privacy. Domani sera - spiega la Gazzetta - Di Maria dovrebbe partecipare a una cena con karaoke al Tatel, a cui sono attesi tanti altri calciatori e forse lo stesso Messi.



CON VLAHOVIC - Di Maria non si è ancora incrociato con Dusan Vlahovic, che è a Ibiza con un preparatore che lo aiuterà ad arrivare al raduno già in buone condizioni. Domenica sera - si legge ancora - in uno dei ristoranti più frequentati dell’isola si respirava atmosfera da Serie A: Vlahovic, El Shaarawy, Daniel Maldini, Pinamonti, Vicario, Mirante. Tutti ad Ibiza, dove per ora il campioni bianconeri e il suo possibile compagno di reparto si sfiorano e basta. In attesa...