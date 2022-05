Di Maria ha scelto la Juventus, e la Juve è sempre più convinta di Angel Di Maria. Si parla, si tratta, si capirà a breve anche qualche dettaglio in più. Ma il grosso è stato fatto, la base è stata impostata. E la trattativa sta entrando nel vivo, tra le "cose formali" e quindi da concretizzare. Il primo tassello dei bianconeri può essere proprio l'argentino, che non ha più remore e aspetta solo la concretizzazione dell'offerta della Juventus. Quanto sarà? Ecco, questo dipenderà dalla durata del contratto.



GLI ULTIMI DUBBI - La sensazione è che manchi esattamente l'ultimo pezzo, la decisione finale. La Juve valuta attentamente e definitivamente una proposta da un anno più uno, con una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Sembra quella giusta. E sembra l'accelerata decisiva, perché Angel Di Maria non è mai stato così vicino a vestire la maglia della Juventus. Galeotto, quel like. Dopo il tempo dei saluti, una nuova ripartenza e da un altro mancino argentino. L'ultimo nodo da sciogliere? La riluttanza di Di Maria: non vuole un biennale, il sogno - neanche segreto - è tenersi ad alti livelli prima del Mondiale e poi del ritorno annunciato in Argentina.