Angelva verso il debutto con la maglia della. Questa notte alle 5 (diretta su Dazn) i bianconeri affronteranno il, un club messicano, ed è proprio qui che Angel esordirà con la maglia della Juventus. Proprio lui che in queste prime settimaneI test fisici sono stati più che eccellenti e le qualità tecniche mai state fuori discussione, al punto di stupire chi era abituato a vedere in allenamento un certoDi Maria è l'uomo che la Juventus cercava: esperienza da vendere acquisita tra Real Madrid, Paris Saint Germain e nazionale argentina.. La Juve aveva proprio bisogno di un profilo simile, orfana di Giorgioe Paulo. Come riporta Gazzetta dello Sportl'ha tanto aspettato perchè era certo fosse l'uomo giusto per il salto di qualità che serviva a Madama.El Fideo non segna moltissimo ma alla Juventus ha un compito:L'argentino è noto per le sue abilità nel servire i compagni e farli rendere al meglio sotto porta. Questa notte potrebbe agire Dusan in mezzo, Angel a destra e a sinistra in attesa di Federico Chiesa e complici le cessioni di Alvaro Morata e Federico Bernardeschi dovrebbe agire Moise Kean che in questo inizio di stagione è parso molto in forma.