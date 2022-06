Perché Di Maria è tornato in Europa? Ufficialmente per definire alcune questioni burocratiche a Parigi, ma nella sostanza per dare una (nuova) svolta alla sua carriera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, se ha interrotto le vacanze, in Argentina, scegliendo di riattraversare l’Oceano, beh, è anche perché sa che questo è il momento propizio per firmare un nuovo contratto. Per scegliere, per risolvere i suoi dubbi.