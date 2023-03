Come racconta il Corriere dello Sport, a Buenos Aires, intanto, è tornato in campo Angelche, dopo aver saltato la Sampdoria per un affaticamento ed essere rimasto in panchina per l’intera gara sia contro il Friburgo, sia contro l’Inter, ha disputato 60 minuti nell’amichevole dell’Argentina contro Panama. Il Fideo è partito titolare nella festa dei campioni del Mondo e dopo un’ora è stato sostituito da Paulo. "Inspiegabile ciò che ognuno di noi ha vissuto oggi" ha scritto lo juventino sui social, al termine della celebrazione per la vittoria del Mondiale. Per Allegri, in ogni caso, il ritorno di Di Maria è una buona notizia in vista della ripresa.